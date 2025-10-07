AGI - Il recente ritiro di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai, con immagini non certo belle che hanno fatto il giro del mondo, e altri forfait registrati nelle ultime settimane stanno spingendo l'Atp a valutare di introdurre nuove regole per evitare che il caldo estremo possa mettere a repentaglio la salute degli stessi tennis. Jannik Sinner, barcollante, incapace di reggersi in piedi, dolorante per i crampi è solo l'ultimo caso in ordine di tempo. Nel torneo di Shanghai, dove Sinner ha dato folrfait al terzo turno, giorno caldissimo in cui il termometro ha toccato picchi di 33 gradi (quasi 40 percepiti), con un’umidità superiore all’85%, anche Djokovic è stato malissimo: il serbo ha vomitato due volte in campo prima di vincere in tre set contro Hanfmann. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le immagini di Sinner barcollante fanno il giro del mondo, Atp pensa a una 'regola del caldo'