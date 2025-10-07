Le Giornate Fai d' autunno anche a Ravenna | tutti i luoghi da visitare in città e in provincia

Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate Fai d'Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola. Torna per la quattordicesima.

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate Fai d'Autunno, a Bagnoli un tour tra le ciminiere nell'antico sogno industriale: «Qui il villaggio del futuro» - Un grande polmone verde nel cuore della città, un parco urbano ricco di laboratori d'innovazione e centri di ricerca.

Badolato, tornano nel week end le giornate Fai per scoprire luoghi magici - Il suggestivo borgo sarà, sabato e domenica, la location delle tanto attese Giornate FAI d'Autunno in questo anno così speciale per la nostra Fondazione ...