Le dune potevano limitare i danni? Battistoni | Impossibile realizzarle quando ci sono ancora i turisti in spiaggia

I danni ingenti causati dalla mareggiata di domenica hanno riacceso la polemica sulla realizzazione delle dune a protezione degli stabilimenti balneari e dell’abitato. Del resto in molti dopo un "male" hanno una propria "ricetta" e nello specifico c’è chi dice che le dune di sabbia devono essere costruite in settembre. Però occorre tenere anche conto del fatto che il giorno prima della mareggiata, sabato 4 ottobre, in riviera c’erano migliaia di famiglie, comitive di amici e coppie, che sotto il sole hanno deciso di trascorrere la giornata al mare, per il rito dell’aperitivo o di un buon pranzo di pesce da gustare in spiaggia, godendosi l’ultima tintarella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

