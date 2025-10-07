Le condizioni di Hamas | Ridateci sei ergastolani

I colloqui indiretti fra Israele e Hamas sono iniziati in una blindatissima Sharm el-Sheikh con la mediazione dell’ Egitto e del Qatar. Secondo il canale egiziano Al-Qahera News, le delegazioni «stanno discutendo delle condizioni preliminari per il rilascio dei detenuti e degli ostaggi» secondo lo schema schizzato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mentre «i mediatori egiziani e qatarioti lavorano con le parti per stabilire un meccanismo per lo scambio». Alla testa degli israeliani c’è il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer, uomo di fiducia del primo ministro Benjamin (Bibi) Netanyahu. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

