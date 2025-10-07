Le cento migliori aziende dove lavorare in Italia con diverse sorprese

Lavazza conquista il primo posto nella classifica Italy’s Best Employers 2026, con il punteggio massimo di dieci. Al secondo e terzo posto si trovano Sorgenia e Granarolo. Le prime tre aziende del ranking sono italiane e rappresentano settori differenti, ma condividono un’elevata soddisfazione. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: cento - migliori

I migliori hotel di Stoccolma per goderti l'atmosfera scandinava al cento per cento

I migliori smartphone sotto i 400 euro per andare sul sicuro al cento per cento

I migliori occhialini da nuoto per i tuoi allenamenti, e andare sul sicuro al cento per cento

Pizzerie, ecco le cento migliori d'Italia secondo il Gambero Rosso. Due le pugliesi - X Vai su X

Tutti pazzi per la pizza: pubblicata la nuova guida del Gambero Rosso. E tra le cento pizzerie migliori d'Italia ce ne sono due pugliesi Vai su Facebook

Le migliori aziende al mondo in cui lavorare: quattro italiane nella top 100 - Ci sono 28 realtà italiane nella classifica 2025 delle migliori aziende al mondo secondo Time e Statista L’azienda tecnologica Nvidia si è posizionata al primo posto della classifica delle World’s Bes ... Come scrive quifinanza.it

Le migliori aziende al mondo dove lavorare, 28 sono italiane: la classifica del Time - Leggi su Sky TG24 l'articolo Le migliori aziende al mondo dove lavorare, 28 sono italiane: la classifica del Time ... Segnala tg24.sky.it