le celebrazioni della liberazione

"Anche quest’anno abbiamo vissuto insieme una giornata di profondo significato, celebrando l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo del nostro Comune. A teatro Garibaldi abbiamo presentato la pubblicazione di Giuliano Marcuccini, arricchita dall’inserto dedicato ai dieci anni del concorso "La memoria non è solo un ricordo", promosso in collaborazione con ANPI Alto Savio". Lo scrive la giunta comunale di Bagno di Romagna, che poi aggiunge: "Sabato abbiamo reso omaggio alla memoria e alla libertà con una cerimonia partecipatissima, accompagnati dalla banda Santa Cecilia di Bagno-San Piero e con la presenza di Ines Briganti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

