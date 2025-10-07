Le carote di ghiaccio estratte da Ca' Foscari sono partite per l' Antartide
La nave rompighiaccio Laura Bassi, dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, è salpata dal porto di Trieste per il suo viaggio verso l'Antartide. Oltre alla strumentazione per una campagna di ricerche in loco, la nave trasporta le carote di ghiaccio raccolte per il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: carote - ghiaccio
Nave italiana verso l’Antartide con “carote di ghiaccio” delle Alpi
La N/R Laura Bassi salpa da TS per una nuova campagna in Antartide. La nave rifornirà la base Zucchelli, supporterà 5 progetti di ricerca, e trasporterà le carote di ghiaccio del progetto Ice Memory, per un archivio mondiale di dati sul clima. https://ogs. - X Vai su X
La rompighiaccio italiana #LauraBassi ha iniziato la navigazione verso l’#Antartide con a bordo un carico speciale, oltre all’occorrente per la 41a campagna del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (#PNRA). Si tratta di carote di ghiaccio raccolte a - facebook.com Vai su Facebook
Una nave carica di ghiaccio verso l’Antartide - E’ la nave italiana Laura Bassi, porta “carote” di ghiaccio prese sulle Alpi per conservare al freddo la loro memoria storica in un archivio materiale in Antartide ... Riporta msn.com