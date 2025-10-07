Le carote di ghiaccio estratte da Ca' Foscari sono partite per l' Antartide

La nave rompighiaccio Laura Bassi, dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, è salpata dal porto di Trieste per il suo viaggio verso l'Antartide. Oltre alla strumentazione per una campagna di ricerche in loco, la nave trasporta le carote di ghiaccio raccolte per il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Nave italiana verso l’Antartide con “carote di ghiaccio” delle Alpi

Una nave carica di ghiaccio verso l’Antartide - E’ la nave italiana Laura Bassi, porta “carote” di ghiaccio prese sulle Alpi per conservare al freddo la loro memoria storica in un archivio materiale in Antartide ... Riporta msn.com

