Le bandiere sbagliate dei pacifisti anti Occidente
Io non sono un pacifista, e non perché sia per la guerra, semmai contro il pacifismo, che è la sua versione ideologica, spettacolarizzata e con tanti buoni sentimenti e appartenenze sospette e indignazioni selettive. Non sono sceso in piazza e non scenderò in piazza e non perché non voglia la pace, perché in quelle piazze sventolano troppe bandiere sbagliate: bandiere che parlano di cessate il fuoco, e nel frattempo rifiutano l'idea stessa di difesa europea. Avete visto piazza in difesa dell'Ucraina, che condannassero la Russia e Putin? Tra l'altro come se riarmarsi per proteggersi fosse un atto di violenza e non di sopravvivenza, di prevenzione della guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
