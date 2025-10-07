Le accuse di Scanzi a Meloni | Ha aizzato lo scontro

Nelle piazze italiane, in particolare nelle ultime settimane, si è visto di tutto. Dai cartelloni pro Hamas che esaltano l’attacco terroristico del 7 ottobre agli slogan antisemiti, passando per gli insulti nei confronti del governo italiano e delle forze dell’ordine. In tutto questo mix di violenza verbale e fisica, a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Guber su La7, va in onda un processo contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e contro l’esecutivo che presiede da ormai 3 anni. L’oggetto della discussione è sempre lo stesso. Dopo i cortei del 3 ottobre in tutta Italia, anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, centinaia di migliaia di persone hanno preso parte alle manifestazioni per difendere la causa palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le accuse di Scanzi a Meloni: "Ha aizzato lo scontro"

In questa notizia si parla di: accuse - scanzi

Caso Kirk, Andrea Scanzi: "Ma davvero la destra accusa la sinistra di istigare l’odio? Ci siamo dimenticati di come parlano la Meloni e Salvini? La destra usa questo omicidio" #ÈsempreCartabianca Vai su Facebook

Caso Kirk, Andrea Scanzi: "Ma davvero la destra accusa la sinistra di istigare l’odio? Ci siamo dimenticati di come parlano la Meloni e Salvini? La destra usa questo omicidio" #ÈsempreCartabianca - X Vai su X

Le accuse di Scanzi a Meloni: "Ha aizzato lo scontro" - Il giornalista descrive la premier come una figura politica autoritaria che non accetta il dissenso e gli scioperi ... Secondo ilgiornale.it

Gaza, Scanzi: “La Flotilla non risolverà quello che sta accadendo ma ha il merito di attirare l’attenzione sul tema” - Parlando della missione della Flotilla diretta verso Gaza, Andrea Scanzi ha sottolineato che l’iniziativa non potrà certo risolvere la crisi umanitaria in corso, ma ha il merito di tenere alta ... Secondo la7.it