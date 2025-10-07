Le 5 piante aromatiche che aiutano la digestione

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soffrire di digestione lenta e difficile, nota in medicina come dispepsia, è una condizione tutt’altro che rara: interessa circa un decimo della popolazione italiana. Nella maggior parte dei casi si tratta di un disturbo occasionale, legato a pasti troppo abbondanti, a scelte alimentari scorrette. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piante - aromatiche

Spazi gioco, percorsi sensoriali con piante aromatiche e fiori colorati, parla don questo progetto Ferdinando Ricci, Direttore Generale Peter Pan ODV

Il distretto dei vivai. Fiori e piante aromatiche, le imprese fanno rete

Le 5 piante aromatiche che aiutano la digestione - Ecco quali erbe e spezie possono favorire la digestione, alleviare gonfiore e crampi, diventando alleate quotidiane se usate con criterio e consapevolezza ... Lo riporta today.it

Coltivare piante aromatiche. Benessere, profumo e biodiversità anche sul balcone - Coltivarle non solo arricchisce i nostri piatti, ma contribuisce anche al benessere dell’ambiente e alla nostra ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 5 Piante Aromatiche Aiutano