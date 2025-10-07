Le 100 migliori aziende dove lavorare in Italia chi sale e chi scende La classifica completa

Roma, 7 ottobre 2025 – È un podio tutto italiano quello dell a classifica Italy’s Best Employers 2026, stilato in base all’opinione degli stessi dipendenti. Il primo posto tra le migliori 100 aziende dove lavorare in Italia c’è Lavazza, che ha conquistato il massimo punteggio, un 10 pieno. Seguono  Sorgenia e Granarolo. Nella parte alta della classifica anche altre quattro italiane come l’Istituto nazionale dei tumori, EssilorLuxottica, Bialetti, Fratelli Carli, che si piazzano tra le prime dieci. Che siano imprese di famiglia, gruppi quotati in Borsa o in mano ai fondi di investimento, consorzi o cooperative, il comune denominatore è il benessere percepito dai dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

