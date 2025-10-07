Le 10 morti più scioccanti e controverse dell’mcu che hanno oltrepassato il limite

Nel panorama delle produzioni del Marvel Cinematic Universe, alcune morti di personaggi hanno suscitato discussioni per la loro brutalità o per le scelte narrative che le hanno accompagnate. Questo articolo analizza alcuni degli episodi più controversi, evidenziando come certi momenti abbiano superato i limiti della rappresentazione della violenza e della drammaticità, lasciando un segno indelebile nella memoria dei fan. le morti più disturbanti nel MCU. loki. Tra i personaggi più amati, Tom Hiddleston nei panni di Loki ha vissuto una fine particolarmente toccante in Avengers: Infinity War. La sua morte avviene in modo crudo e prolungato, quando viene strangolato da Thanos davanti a Thor, con il suo corpo che si tinge di viola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

