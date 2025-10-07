le 10 migliori serie antologiche del xxi secolo

Le serie antologiche del XXI secolo si sono affermate come uno dei formati narrativi più innovativi e coinvolgenti, dimostrando che la capacità di raccontare storie diverse in ogni episodio o stagione può superare la tradizionale continuità di personaggi o ambientazioni. Questo genere si presta particolarmente alle narrazioni horror, con molte produzioni che introducono nuovi assassini, fantasmi o creature in ogni episodio. Le migliori serie antologiche non sono esclusivamente spaventose; alcune offrono anche momenti di comicità e originalità, spaziano da thriller intensi a commedie insolite con ambientazioni sorprendenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

