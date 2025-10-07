Lazio Rovella non verrà operato Zaccagni salta Atalanta e Juve
Niente intervento chirurgico per il centrocampista. Lesione di primo grado all'adduttore per il capitano biancoceleste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: lazio - rovella
Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni
Rovella, la svolta: la Lazio lo blinda. E Sarri è pronto a cambiargli ruolo
Rovella Inter, la verità sul ritorno di fiamma per l’obiettivo centrocampo: Lazio chiara sul futuro
Lazio in ansia: Zaccagni rischia un lungo stop, per Rovella ipotesi operazione - facebook.com Vai su Facebook
#Fantallenatori in ansia https://bmbr.cc/hewv4ix #Lazio #Rovella #fantacalcio #6ottobre - X Vai su X
Lazio, sospiro di sollievo: Zaccagni out 20 giorni, Rovella non si opera più - Il regista biancoceleste, Rovella, ha annullato l’intervento di domani. Come scrive sportpaper.it
Infortunio Rovella, scelta definitiva a sorpresa: non si opera! - Il centrocampista biancoceleste andrà avanti con la terapia conservativa Una decisione ponderata, sofferta, che segna un punto di svolta ... lazionews24.com scrive