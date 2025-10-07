Lazio Rovella non verrà operato Zaccagni salta Atalanta e Juve

Niente intervento chirurgico per il centrocampista. Lesione di primo grado all'adduttore per il capitano biancoceleste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, Rovella non verrà operato. Zaccagni salta Atalanta e Juve

