Lazio quando torna Zaccagni? Le ultime

(Adnkronos) – Alla vigilia della partita pareggiata contro il Torino, la Lazio e Sarri hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Mattia Zaccagni. Un problema muscolare accusato alla vigilia del match e che ha subito lanciato l’allarme. Il capitano avrebbe riportato una lesione di primo grado a carico dell’adduttore, il che porterebbe ad ipotizzare tempi di recupero più brevi rispetto a quanto di peggio si potesse immaginare. Zaccagni salterà sicuramente le sfide contro Atalanta e Juventus, di fatto restando fuori anche subito dopo la sosta. 3-4 settimane, infatti, è il tempo da calcolare per smaltire un problema come quello al quale è andato incontro Zaccagni. 🔗 Leggi su Seriea24.it