. Il club non si aspettava questa gestione dell’infortunio, ma alla fine ha dovuto accettarla Arrivano i verdetti dall’infermeria della Lazio, e sono verdetti che portano un colpo di scena e un sospiro di sollievo. La notizia più clamorosa riguarda Nicolò Rovella: il centrocampista ha deciso di non operarsi per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, la decisione di Rovella spiazza la società