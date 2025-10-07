Lazio la decisione di Rovella spiazza la società

Il club non si aspettava questa gestione dell'infortunio, ma alla fine ha dovuto accettarla Arrivano i verdetti dall'infermeria della Lazio, e sono verdetti che portano un colpo di scena e un sospiro di sollievo. La notizia più clamorosa riguarda Nicolò Rovella: il centrocampista ha deciso di non operarsi per

lazio decisione rovella spiazzaLazio, Rovella spiazza tutti: niente più operazione - Dovrebbe essere una lesione di primo grado quella riportata da Mattia Zaccagni, scongiurando così il pericolo di problematiche più importanti. Scrive corrieredellosport.it

lazio decisione rovella spiazzaLazio, Rovella sorprende: niente operazione, scelta la terapia conservativa - Lazio, Rovella sorprende: niente operazione, scelta la terapia conservativa per curare il problema di pubalgia che lo sta affliggendo Una decisione ponderata, sofferta, che segna un punto di svolta pe ... Secondo calcionews24.com

