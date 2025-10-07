Lavoro nero nei negozi gestiti dai cinesi in Ciociaria multe fino a 28 mila euro

Scoperti lavoratori in nero e non in regola con la legge in alcuni negozi gestiti da cittadini di origine cinese sparsi in tre centri della Ciociaria.I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito dei controlli svolti per contrastare il lavoro sommerso e le gravi violazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - nero

