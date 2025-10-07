Lavoro nero controlli e sanzioni Servizio mirato della Finanza | un’attività sospesa sei denunce

Prosegue il contrasto al lavoro sommerso da parte del Comando provinciale della Guardia di Finanza: scoperte ancora irregolarità, denunce e sanzioni per i titolari delle attività controllate. Gli interventi messi in atto di recente dai finanzieri di Luino hanno riguardato settori quali la ristorazione, le gelaterie, la somministrazione di cibi da asporto e il commercio ambulante, soprattutto nei territori di Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Lavena Ponte Tresa e Laveno Mombello. Le posizioni lavorative dei dipendenti individuati sono state esaminate sotto i profili contrattuale, previdenziale assicurativo e fiscale, rilevando numerose irregolarità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro nero, controlli e sanzioni. Servizio mirato della Finanza: un’attività sospesa, sei denunce

