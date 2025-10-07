Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa | possibili disagi per l' abitato
Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, venerdì 10 ottobre, dalle ore 8.30 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Ciurini, nel tratto compreso tra via Maiorca e la pineta. Al contempo, potrebbero manifestarsi temporanei abbassamenti di pressione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - rete
Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità
Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua
Lodi, pendolari in protesta per i disagi in stazione. Rete ferroviaria italiana: “I lavori finiranno a dicembre”
Lavori sulla rete idrica di via Carlo del Prete e limitrofe a #Firenze il 14/10 https://publiacqua.it/1410-lavori-via-carlo-del-prete-e-limitrofe-firenze… #acqua #acquedotto #lavori #LavoriPubblici #PubliacquaLavori - X Vai su X
#lavoriincorso Per consentire lavori di potenziamento della rete di distribuzione elettrica, da domani, martedì 7 ottobre, a venerdì 17 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, saranno in vigore modifiche alla viabilità in via Sant’Antonio a Colombaro, - facebook.com Vai su Facebook
Lavori su reti idriche ed elettriche: interventi in diverse zone di Maratea - Il Comune di Maratea informa la cittadinanza che, a partire da questa settimana, avranno inizio importanti interventi di rifacimento e ammodernam ... Come scrive ivl24.it
Lavori Aqp sulla rete, Comuni di Puglia senza acqua, disagi fino a 16 ore: dove e quando - Acquedotto Pugliese (AQP) ha comunicato l’avvio di una nuova fase di lavori sulla rete idrica in diversi Comuni di Puglia. Riporta quotidianodipuglia.it