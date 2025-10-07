Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa | possibili disagi per l' abitato

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, venerdì 10 ottobre, dalle ore 8.30 alle 12, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Ciurini, nel tratto compreso tra via Maiorca e la pineta. Al contempo, potrebbero manifestarsi temporanei abbassamenti di pressione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

