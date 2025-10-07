Lavori nelle frazioni collinari di Salerno | scatta la sospensione idrica

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi in vista per alcune famiglie salernitane residenti nelle frazioni collinari. Per un intervento di manutenzione in via dei Sanniti altezza civico n° 27, sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di venerdì 10 ottobre dalle ore 13 alle 18. L'elenco Le strade coinvolte sono: Matierno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - frazioni

Bientinese chiusa per lavori ai ponti. Scatta divieto di transito ai camion in alcune strade delle frazioni

Salerno, lavori a Colle Bellaria dopo le frane: 120 giorni per la messa in sicurezza - Hanno preso il via, ieri, i lavori di risanamento delle ripe limitrofe alla strada comunale di via Belvedere – via D’Aniello sul colle Bellaria a Salerno. Da ilmattino.it

Nel borgo storico di Fontona via ai lavori di riqualificazione - Proseguono gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e viarie nelle frazioni collinari di Levanto. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Frazioni Collinari Salerno