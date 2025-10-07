Lavori nelle frazioni collinari di Salerno | scatta la sospensione idrica
Disagi in vista per alcune famiglie salernitane residenti nelle frazioni collinari. Per un intervento di manutenzione in via dei Sanniti altezza civico n° 27, sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di venerdì 10 ottobre dalle ore 13 alle 18. L'elenco Le strade coinvolte sono: Matierno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - frazioni
Bientinese chiusa per lavori ai ponti. Scatta divieto di transito ai camion in alcune strade delle frazioni
? “ ” Proseguirà domani, in frazione Calvo, dalle ore 07.00 fino a fine lavori, il piano di pulizia a fondo delle nostre frazioni. ?Per una più accurata pulizia delle aree interessate si invitano i residenti a rimuovere eventuali oggetti i - facebook.com Vai su Facebook
Mercoledì 10 settembre, per lavori programmati, a Lesignana, Villanova e Ganaceto (frazioni di #Modena) potranno verificarsi cali di pressione nell’erogazione dell’acqua tra le 9:00 e le 12:00. #HERAcquaModena invita a rifornirsi per ogni esigenza e ricorda i - X Vai su X
Salerno, lavori a Colle Bellaria dopo le frane: 120 giorni per la messa in sicurezza - Hanno preso il via, ieri, i lavori di risanamento delle ripe limitrofe alla strada comunale di via Belvedere – via D’Aniello sul colle Bellaria a Salerno. Da ilmattino.it
Nel borgo storico di Fontona via ai lavori di riqualificazione - Proseguono gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e viarie nelle frazioni collinari di Levanto. Riporta lanazione.it