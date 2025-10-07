Lavori in corso alla stazione Completate la banchina e la barriera antirumore
In stazione dopo l’abbattimento del deposito merci, del parcheggio coperto delle biciclette e dell’ex bar, è stata completata la banchina temporanea tra il binario 1 e il binario 2. Non appena Rfi darà l’autorizzazione, i pendolari che devono prendere il treno per andare a RhoMilano dovranno utilizzare questa banchina centrale passando dai sottopassi. Sempre in stazione a settembre sono state posate le barriere antirumore di cantiere per proteggere le abitazioni dai rumori in fase di cantiere e sono iniziati i lavori di posa dei pali per realizzare le fondamenta del nuovo sottopassaggio tra i binari vicino all’ex-deposito merci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Rovellasca-Manera, stazione “nuova” in arrivo: al via il cantiere tra facciate, sottopasso e percorsi per ipovedenti - Manera fa parte di un programma che coinvolge 29 stazioni sulle linee Milano–Asso e Saronno–Como (pari al 25% della rete di Ferrovienord). Da quicomo.it