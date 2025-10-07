lavori in corso alla stazione completate la banchina e la barriera antirumore

In stazione dopo l’abbattimento del deposito merci, del parcheggio coperto delle biciclette e dell’ex bar, è stata completata la banchina temporanea tra il binario 1 e il binario 2. Non appena Rfi darà l’autorizzazione, i pendolari che devono prendere il treno per andare a RhoMilano dovranno utilizzare questa banchina centrale passando dai sottopassi. Sempre in stazione a settembre sono state posate le barriere antirumore di cantiere per proteggere le abitazioni dai rumori in fase di cantiere e sono iniziati i lavori di posa dei pali per realizzare le fondamenta del nuovo sottopassaggio tra i binari vicino all’ex-deposito merci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

