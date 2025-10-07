Lavori di messa in sicurezza della rete idraulica di Bulgarnò nuove modifiche alla viabilità
Proseguono sul territorio della frazione di Bulgarnò gli interventi riguardanti la messa in sicurezza della rete idraulica che, anche per i prossimi giorni, richiederanno alcune temporanee modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.L’intervento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - messa
Pellezzano, conclusione e illustrazione dei lavori di messa in sicurezza del “Vallone Tullio” alla frazione Coperchia
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza
Ex discarica di Tegolaia: partono i lavori di messa in sicurezza
Via di S. Pantaleo riaperta. Continuano i lavori per la messa in sicurezza del tratto costeggiato dal Vincio Senso unico alternato fino al 31 dicembre. Il tratto è stato chiuso per quattro giorni. https://www.comune.vinci.fi.it/novita/san-pantaleo-riaperta/ - facebook.com Vai su Facebook
Al via i lavori di messa in sicurezza della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. Dichiarazione consigliere comunale Zacco https://ift.tt/Nwtkvbn - X Vai su X
Ferrovie, una galleria artificiale nel costone di Muros - Sassari Sono cominciati i lavori, eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), per la messa in sicurezza del costone roccioso di Punta Cane ‘e Chervu, situato lungo la tratta ... lanuovasardegna.it scrive
Riccione, al via i lavori di messa in sicurezza della scarpata sul ponte Rio Marano - 000 euro per prevenire frane e garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche su viale Saluzzo ... Secondo altarimini.it