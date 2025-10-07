Lavori di messa in sicurezza della rete idraulica di Bulgarnò nuove modifiche alla viabilità

Cesenatoday.it | 7 ott 2025

Proseguono sul territorio della frazione di Bulgarnò gli interventi riguardanti la messa in sicurezza della rete idraulica che, anche per i prossimi giorni, richiederanno alcune temporanee modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.L’intervento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

