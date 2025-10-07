Lavori di manutenzione straordinaria delle aree industriali del Vastese per 1,7 milioni
Sono stati consegnati lavori per un importo pari a 1,7 milioni per la manutenzione straordinaria della zona industriale vastese.“Partendo dalla zona industriale della Val Sinello si concretizza il programma predisposto dalla giunta Marsilio per l’attività manutentiva delle sedi stradali delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
