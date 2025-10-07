Lavori di manutenzione straordinaria delle aree industriali del Vastese per 1,7 milioni

Sono stati consegnati lavori per un importo pari a 1,7 milioni per la manutenzione straordinaria della zona industriale vastese.“Partendo dalla zona industriale della Val Sinello si concretizza il programma predisposto dalla giunta Marsilio per l’attività manutentiva delle sedi stradali delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Al via i lavori di manutenzione delle strade delle aree industriali del vastese - L'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca ha partecipato all'inaugurazione dei lavori di manutenzione strade nell'area industriale di Val Sinello. Lo riporta regione.abruzzo.it

