Lavori Aqp sulla rete Comuni di Puglia senza acqua disagi fino a 16 ore | dove e quando
Acquedotto Pugliese (AQP) ha comunicato l?avvio di una nuova fase di lavori sulla rete idrica in diversi Comuni di Puglia. L'obiettivo è il miglioramento e il potenziamento del. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità
Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua
Lodi, pendolari in protesta per i disagi in stazione. Rete ferroviaria italiana: “I lavori finiranno a dicembre”
Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 14.00 di giovedì 9 ottobre, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle seguenti vie: Piazza dei Ciompi (da civico 25 a civico 35), via Pietrapiana (civici 49-51 nero e 47-83
Lavori sulla rete idrica di via Masaccio e via Buonvicini a #Firenze il 7 ottobre https://ow.ly/ssyl50X4Slx #acqua #acquedotto #lavori #Publiacqualavori #LavoriPubblici
AQP: Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune vie nell’abitato del Comune di Cisternino - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Cisternino (BR). Riporta brindisisera.it
Aqp, lavori sulla rete idrica: Comuni senza acqua fino a 12 ore. Il calendario degli interventi - Lavori per l’installazione di nuove opere acquedottistiche previsti anche nell'intero centro abitato di Nardò. Riporta quotidianodipuglia.it