Lavori alla rete idrica | giovedì 9 ottobre sospensione dell’acqua in diverse zone di Frosinone

Frosinonetoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di disagi quella di giovedì 9 ottobre per i residenti di alcune aree del Comune di Frosinone. A causa di interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria sulla rete idrica, l’ente gestore ha comunicato una sospensione temporanea del flusso idrico dalle ore 08:30 alle ore 16:30.Le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

lavori rete idrica gioved236Lavori Aqp sulla rete, Comuni di Puglia senza acqua, disagi fino a 16 ore: dove e quando - Acquedotto Pugliese (AQP) ha comunicato l’avvio di una nuova fase di lavori sulla rete idrica in diversi Comuni di Puglia. Si legge su quotidianodipuglia.it

lavori rete idrica gioved236Hera. Intervento sulla rete idrica a Faenza: le zone e gli orari di interruzione dell’acqua - Hera interverrà in notturna tra mercoledì e giovedì in viale delle Ceramiche per l’efficientamento della rete idrica. Scrive ravennanotizie.it

