Lavori alla rete idrica | giovedì 9 ottobre sospensione dell’acqua in diverse zone di Frosinone
Giornata di disagi quella di giovedì 9 ottobre per i residenti di alcune aree del Comune di Frosinone. A causa di interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria sulla rete idrica, l’ente gestore ha comunicato una sospensione temporanea del flusso idrico dalle ore 08:30 alle ore 16:30.Le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - rete
