Lavoratori in nero alla festa Hop Hop street food di Tirano due denunce della Guardia di Finanza
Tirano (Sondrio), 7 ottobre 2025 – Tre giorni di festa della birra contrassegnati da buona musica, birra e divertimento quelli andati in scena il 29, 30 e 31 agosto a Tirano, con “ Hop Hop Street food". “Allietati” anche dalla visita della Guardia di finanza, che ha svolto una serie di controlli fra gli stand alla fine dei quali sono emersi due lavoratori in nero, uno dei quali è risultato irregolare sul territorio nazionale. La pattuglia delle Fiamme Gialle ha poi avviato una serie di verifiche per risalire al responsabile dell’assunzione dei due lavoratori. Il colonnello Sanapo nuovo comandante della Gdf Interviene l’Ispettorato . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
