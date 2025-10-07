L’auto italiana è in coma | Stellantis ha prodotto solo 151mila unità in 9 mesi crollo del 36% E il governo tace
Una chimera, un sogno forse irrealizzabile. Di certo, al momento, una fata morgana. Il milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030, obiettivo del ministro delle Imprese Adolfo Urso, sembra sempre più lontano. Infatti, non ne parla più né lui né nessun altro. Men che meno Stellantis, l’unico gruppo automobilistico con fabbriche nel nostro Paese. Stabilimenti che di mese in meno perdono volumi e fanno registrare numeri tragici. Da gennaio a settembre, come mostra l’ultimo report della Fim-Cisl, hanno prodotto 151.430 autovetture, il 36,3% in meno dello stesso periodo del 2024, e 114.060 veicoli commerciali (-23,9%) concentrati nella fabbrica di Atessa che sforna Ducato, Jumper, Movano e Proace Max. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
