Lautaro protagonista di We’ll Talk | Confrontarmi con mio padre mi aiuta Il senso di appartenenza…
Nel corso dell’ultima puntata di We’ll Talk su Inter TV, Lautaro Martinez si è raccontato con la consueta sincerità e passione, in compagnia del compagno di squadra Nicolò Barella. Il capitano nerazzurro ha parlato del legame che unisce il gruppo dell’ Inter e di quanto sia importante mantenere vivo lo spirito di appartenenza all’interno dello spogliatoio: “ Il senso di appartenenza è molto importante e noi cerchiamo di trasmetterlo ai nuovi arrivati e ai ragazzi della Primavera che si allenano con noi. È qualcosa che definisce l’Inter e che deve essere portato avanti da chi veste questa maglia “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
L’Inter strapazza la Cremonese: nel 4-1 c’è il timbro di Lautaro, ma il grande protagonista è Bonny
Ecco com'è andata la My Combo Check di Matri Con Lautaro protagonista contro la Cremonese 4-3-2-1 powered by SisalTipster, tutti i lunedì su #DAZN - X Vai su X
Inter travolgente a San Siro: 4-1 alla Cremonese. Lautaro apre, poi show di Bonny, titolare per la prima volta e protagonista con un gol e tre assist. Brilla anche Dimarco. Nel finale segna l’ex Bonazzoli, ma Chivu festeggia il primato almeno per una notte. - facebook.com Vai su Facebook