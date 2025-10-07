Lautaro protagonista di We’ll Talk | Confrontarmi con mio padre mi aiuta Il senso di appartenenza…

Nel corso dell’ultima puntata di We’ll Talk su Inter TV, Lautaro Martinez si è raccontato con la consueta sincerità e passione, in compagnia del compagno di squadra Nicolò Barella. Il capitano nerazzurro ha parlato del legame che unisce il gruppo dell’ Inter e di quanto sia importante mantenere vivo lo spirito di appartenenza all’interno dello spogliatoio: “ Il senso di appartenenza è molto importante e noi cerchiamo di trasmetterlo ai nuovi arrivati e ai ragazzi della Primavera che si allenano con noi. È qualcosa che definisce l’Inter e che deve essere portato avanti da chi veste questa maglia “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it