Lautaro non si ferma | prima due test con l' Argentina poi Roma e Napoli con l' Inter
Il capitano nerazzurro non rifiaterà in questa sosta. Anzi, farà gli straordinari e non si rivedrà a Milano prima di giovedì 16 ottobre. E tra i due impegni di campionato c'è la Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: lautaro - ferma
Lautaro Martinez si ferma, rischia con l’Ajax
? L'#Inter non si ferma: Lautaro e Dumfries stendono lo Slavia Praga, per Chivu è la quarta vittoria consecutiva - X Vai su X
? L'Inter non si ferma: Lautaro e Dumfries stendono lo Slavia Praga, per Chivu è la quarta vittoria consecutiva Vai su Facebook
L’Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League: Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu - La squadra di Chivu vola a punteggio pieno in Champions League. Riporta fanpage.it
L'Inter non si ferma: Lautaro e Dumfries stendono lo Slavia Praga, per Chivu è la quarta vittoria consecutiva - Ottima la prestazione di Dumfries sulla sinistra, decisivo anche in zona gol con la firma del 2- Si legge su msn.com