Inter News 24 Lautaro Martinez esaltato come futuro uomo simbolo della società nerazzurra: grande esempio di fedeltà e forza mentale. Lautaro Martinez è da più di 8 anni un pilastro fondamentale dell’ Inter, scrivendo capitoli importanti nella storia recente del club nerazzurro. Oggi, Il Giorno esalta il suo percorso e la sua forza mentale, ricordando anche alcuni momenti cruciali della sua carriera. L’ETÀ E LA DEDIZIONE AL CLUB – «Lautaro ha dalla sua un’età ancora piuttosto verde, 28 anni compiuti il 22 agosto, una buona integrità fisica nonostante l’impiego costante tra club e nazionale, nonché un attaccamento alla maglia dimostrato sia davanti alle ormai datate avances del Barcellona (resistendo al fascino di giocare in Catalogna con Messi) che in fase di rinnovo contrattuale». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez, il capitano è il cuore della squadra: «Non è quindi da escludere che a 34-35 anni sia ancora qui…»