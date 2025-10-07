Lautaro Inter fondamentale gestirlo per Chivu La Gazzetta | Senza sosta ora l’Argentina pensando ai nerazzurri

Inter News 24 Lautaro Inter, fondamentale la gestione di Chivu. La Gazzetta dello Sport analizza la situazione dopo la convocazione con l’Argentina. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina a Lautaro Martínez, sottolineando il suo momento di forma e la sua instancabile dedizione. Il quotidiano titola: «Lautaro senza sosta. Due gare con l’ Argentina pensando all’Inter». Nel dettaglio, si legge: « Chivu prepara il piano di decollo: prima la Roma e poi il Napoli. Il capitano tornerà in Italia in anticipo. Sarà sempre in campo (anche in Champions)». Il tecnico rumeno, alla guida di un’ Inter in piena corsa su più fronti, valuta la gestione delle energie del suo leader. 🔗 Leggi su Internews24.com

