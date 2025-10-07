Lautaro e Barella protagonisti del 1° episodio di Wheel Talks | Per noi l’Inter è famiglia dobbiamo trasmettere l’appartenenza ai giovani

Inter News 24 Lautaro e Barella protagonisti del 1° episodio di Wheel Talks: le parole del capitano e del vicecapitano dell’Inter nel nuovo format. Lautaro Martinez e Nicolò Barella, rispettivamente capitano e vicecapitano dell’ Inter, sono i protagonisti del primo episodio del nuovo format di Inter TV chiamato Wheel Talks. I calciatori sono chiamati a rispondere ad alcuni temi che vengono estratti con dei bigliettini. Appartenenza. BARELLA – « E’ un concetto che all’Inter ho vissuto molto da vicino. Tutti noi giocatori, quando veniamo intervistati, diciamo che per noi l’ Inter è una famiglia, quindi c’è appartenenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

