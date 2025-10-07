L’Australian Open presenta il Million Dollar 1 Point Slam Alcaraz primo protagonista

L’ Australian Open ha oggi lanciato il nuovo format del Million Dollar 1 Point Slam, torneo che debutterà a Melbourne nell’edizione 2026. Gli organizzatori hanno progettato questa nuova sfida per continuare lo slancio che negli ultimi anni ha avuto il primo slam della stagione. L’idea nasce con l’obiettivo di portare più attenzione sulla settimana di apertura del torneo, per garantire uno spettacolo extra ai tanti appassionati. Il format, già sperimentato in forma ridotta nel 2025, vedrà affrontarsi 22 professionisti e 10 dilettanti provenienti da tutto il paese, che dovranno superare le qualificazioni in tutta l’Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it

