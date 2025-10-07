Lauren Sanchez e Jeff Bezos a Parigi per le sfilate | innamorati e… firmati

Abbiamo visto Heidi Klum super sexy, uno stuolo di bellissime allo show di Saint Laurent, Elodie protagonista in passerella: alla Paris Fashion Week le star abbondano e tutte vogliono farsi notare. Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione c’è Lauren Sanchez, che sta dominando la scena con la sua presenza magnetica. Tra uno show e l’altro, Lauren passeggia per la Ville Lumière con il neo-marito Jeff Bezos. La coppia più chiacchierata dell’anno ha scelto la città dell’amore come palcoscenico per dimostrare che il loro legame va ben oltre i sentimenti: la sintonia è anche. nello stile. Una coppia in pendant. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Lauren Sanchez e Jeff Bezos a Parigi per le sfilate: innamorati e… firmati

