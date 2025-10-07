Lauren Sanchez e Jeff Bezos a Parigi per le sfilate | innamorati e… firmati

Lookdavip.tgcom24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo visto Heidi Klum super sexy, uno stuolo di bellissime allo show di Saint Laurent, Elodie protagonista in passerella: alla Paris Fashion Week le star abbondano e tutte vogliono farsi notare. Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione c’è  Lauren Sanchez, che sta dominando la scena con la sua presenza magnetica. Tra uno show e l’altro, Lauren passeggia per la Ville Lumière con il neo-marito Jeff Bezos. La coppia più chiacchierata dell’anno ha scelto la città dell’amore come palcoscenico per dimostrare che il loro legame va ben oltre i sentimenti: la sintonia è anche. nello stile.   Una coppia in pendant. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

lauren sanchez e jeff bezos a parigi per le sfilate innamorati e8230 firmati

© Lookdavip.tgcom24.it - Lauren Sanchez e Jeff Bezos a Parigi per le sfilate: innamorati e… firmati

In questa notizia si parla di: lauren - sanchez

Lauren Sanchez trasparente per Jeff Bezos a Saint Tropez

Lauren Sanchez sdogana il nude look: per la cena a Saint Tropez indossa l’abito trasparente

Lauren Sánchez incanta l'Europa durante le sue vacanze estive con outfit impeccabili: tra sheer dress, tocchi vintage e silhouette da diva

lauren sanchez jeff bezosJeff Bezos e Lauren Sanchez vestono coordinati alle sfilate di Parigi (e lei “imita” Elodie) - Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno partecipato insieme alla sfilata di Chanel che si è tenuta a Parigi: quale migliore occasione di questa per vestirsi ... Riporta fanpage.it

Jeff Bezos-Lauren Sanchez, viaggio di nozze a Capri in "incognito": il giro in piazzetta, il look semplice (nessuno li ha riconosciuti) e la pizza - Archiviate le feste vip, i 27 abiti griffati, i pigiama party di lusso, Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno proseguendo la loro luna di miele in Italia. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Lauren Sanchez Jeff Bezos