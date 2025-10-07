L' attrice è stata scelta come Ambassador del marchio | eccola alla prima sfilata di Matthieu Blazy con un nuovo look

Dopo la rottura con l’ex marito Keith Urban, Nicole Kidman è tornata da un vecchio amore: Chanel. L’attrice è stata scelta come Ambassador della Maison e accompagnerà il nuovo direttore creativo, Matthieu Blazy, in questa nuova fase del brand. All’attesissima sfilata di debutto l’attrice (58 anni) è arrivata insieme alle figlie, super chic in jeans e camicia bianca. Nicole Kidman alla sfilata di Chanel. La settimana della moda di Parigi si è chiusa tra le stelle, in tutti i sensi: la prima sfilata di Matthieu Blazy per Chanel era ispirata alla passione della fondatrice per la volta celeste, in un set con pianeti e satelliti. 🔗 Leggi su Amica.it

