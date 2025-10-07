L' attrice è stata scelta come Ambassador del marchio | eccola alla prima sfilata di Matthieu Blazy con un nuovo look
Dopo la rottura con l’ex marito Keith Urban, Nicole Kidman è tornata da un vecchio amore: Chanel. L’attrice è stata scelta come Ambassador della Maison e accompagnerà il nuovo direttore creativo, Matthieu Blazy, in questa nuova fase del brand. All’attesissima sfilata di debutto l’attrice (58 anni) è arrivata insieme alle figlie, super chic in jeans e camicia bianca. Nicole Kidman alla sfilata di Chanel. La settimana della moda di Parigi si è chiusa tra le stelle, in tutti i sensi: la prima sfilata di Matthieu Blazy per Chanel era ispirata alla passione della fondatrice per la volta celeste, in un set con pianeti e satelliti. 🔗 Leggi su Amica.it
L'attrice è stata fermata mentre guidava la sua Audi blu a 61 km/h in una zona con limite di 48 km/h a Oxford
Lizzo contro Sydney Sweeney, la rapper punge ancora l’attrice sui social dopo lo spot dei jeans usando quel body shaming di cui è stata vittima
L'attrice ha mostrato un certa complicità con il collega alla première parigina di Una scomoda circostanza. Poi è stata immortalata a Roma con il cantante, alimentando curiosità e commenti sui social
Tv, è morta Kimberly Hébert Gregory: attrice anche in "Grey's Anatomy" Aveva 52 anni. La notizia è stata confermata dall'ex marito, l'attore Chester Gregory - facebook.com Vai su Facebook