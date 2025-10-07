L' attore è produttore esecutivo del documentario Dalai Lama - La saggezza della felicità e presentandolo parla della ricetta per cambiare il mondo

G aza «non sarebbe mai dovuta accadere. Leader come Netanyahu o Trump non dovrebbero esserci, perchè non sono persone responsabili e lungimiranti. Non sono saggi. Sono persone avide, potenti e ricche. E non possiamo più avere leader così. Se vogliamo un mondo pacifico, gentile, generoso e sicuro per noi stessi, i nostri figli, i nostri nipoti e pronipoti, dobbiamo impegnarci e fare in modo che persone come queste non vengano mai più elette». Lo dice all’ANSA Richard Gere a margine della presentazione stampa del documentario del quale è produttore esecutivo Dalai Lama – La saggezza della felicità di Barbara Miller, Philip Delaquis, Manuel Bauer, nelle sale distribuito da Wanted Cinema con un’uscita evento dal 6 all’8 ottobre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

