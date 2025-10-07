L’attivista Hureini | La nostra comunità non si arrende

Raccontare ciò che sta accadendo a Gaza e negli altri territori occupati attraverso gli occhi e la voce di chi sta vivendo in prima persona il dramma palestinese: da ieri Mohammad Hureini, attivista di Youth of Sumud e abitante del villaggio palestinese di At-Tuwani (Masafer Yatta) è in città per partecipare a ‘ San Lazzaro per la Palestina ’, ciclo di incontri organizzati dal Comune in programma fino al 20 ottobre e che vedrà anche la partenza di un bus gratuito per partecipare alla marcia per la pace Perugia-Assisi di domenica. Mohammad è uno degli abitanti del villaggio al centro del documentario Premio Oscar ‘ No Other Land ’ che ha raccontato le espulsioni forzate in Cisgiordania da parte dell’esercito israeliano e la resistenza non violenta degli abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

