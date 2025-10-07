L’Atletico Ascoli si gode il primo successo | | Siamo stati bravi

Finalmente un bel lunedì per l’Atletico Ascoli. La prima e rotonda vittoria stagionale per 0-3 ottenuta sul campo sintetico del ‘Calbi’ contro il San Marino ha restituito serenità ed entusiasmo a tutto l’ambiente bianconero. Una vittoria mai in discussione anche se per chiudere la sfida è toccato aspettare il gran gol dell’argentino Vechiarello nel finale di gara dopo la rete del vantaggio realizzata alla mezzora del primo tempo dal difensore Leonardo Nonni. La terza rete è invece arrivata nel recupero grazie al ‘bomber’ di riserva Lorenzo Didio. Atletico in campo con la nuova terza maglia di colore rosso realizzata interamente con materiali riciclati, unendo stile e rispetto per l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

