Latino liscio e 90’s stories una settimana di musica al p1 di Abano Terme

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione della discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme prende il via con una settimana di eventi che promettono divertimento per tutti i gusti musicali. Tre serate diverse tra loro, ma unite dalla stessa voglia di ballare, ascoltare buona musica e vivere momenti unici sulla pista da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: latino - liscio

