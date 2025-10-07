ABBONATI A DAYITALIANEWS A Latina, i genitori di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali hanno espresso profondo rammarico e preoccupazione per la mancata attivazione del servizio di assistenza specialistica e della comunicazione aumentativa e alternativa all’inizio dell’anno scolastico 20252026. Bambini senza supporto fondamentale. In una lettera firmata dall’associazione LatinAutismo denunciano il fatto che, nonostante l’inizio delle lezioni sia avvenuto da diverse settimane, molti studenti continuano a frequentare le scuole senza il necessario supporto professionale, fondamentale per garantire la piena inclusione scolastica e il rispetto del diritto allo studio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - LatinAutismo: gli alunni con disabilità lasciati senza i servizi di supporto