L’Atalanta riprende ad allenarsi senza dieci nazionali | Juric ha il gruppo dimezzato

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta oggi riprende ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia senza dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Quasi tutti gli atalantini giocheranno la seconda partita con le rispettive rappresentative o lunedì 13 o martedì 14, pertanto fino a mercoledì 15 il tecnico Ivan Juric avrà a disposizione un gruppo dimezzato, al netto poi delle tante assenze per infortunio. In questi giorni Juric avrà a disposizione soltanto i portieri Rossi e Sportiello e otto giocatori di movimento ovvero Ahanor, Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Maldini, Musah e Zappacosta. L’allenatore croato spera di recuperare nei prossimi giorni progressivamente Scalvini, Zalewski e Kossounou. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217atalanta riprende ad allenarsi senza dieci nazionali juric ha il gruppo dimezzato

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta riprende ad allenarsi senza dieci nazionali: Juric ha il gruppo dimezzato

In questa notizia si parla di: atalanta - riprende

È tornato Scamacca! Il 9 riprende il Lipsia, Bernasconi completa la rimonta: l’Atalanta vince in Germania

Gasperini riprende da dove aveva lasciato con l’Atalanta: «Avrei voluto una rosa più completa»

Pasalic illude l’Atalanta, Cutrone la riprende: contro il Parma arriva il secondo pareggio di fila

Cerca Video su questo argomento: L8217atalanta Riprende Allenarsi Senza