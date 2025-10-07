L’Atalanta riprende ad allenarsi senza dieci nazionali | Juric ha il gruppo dimezzato
L’Atalanta oggi riprende ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia senza dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Quasi tutti gli atalantini giocheranno la seconda partita con le rispettive rappresentative o lunedì 13 o martedì 14, pertanto fino a mercoledì 15 il tecnico Ivan Juric avrà a disposizione un gruppo dimezzato, al netto poi delle tante assenze per infortunio. In questi giorni Juric avrà a disposizione soltanto i portieri Rossi e Sportiello e otto giocatori di movimento ovvero Ahanor, Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Maldini, Musah e Zappacosta. L’allenatore croato spera di recuperare nei prossimi giorni progressivamente Scalvini, Zalewski e Kossounou. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
