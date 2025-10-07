L’Atalanta oggi riprende ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia senza dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Quasi tutti gli atalantini giocheranno la seconda partita con le rispettive rappresentative o lunedì 13 o martedì 14, pertanto fino a mercoledì 15 il tecnico Ivan Juric avrà a disposizione un gruppo dimezzato, al netto poi delle tante assenze per infortunio. In questi giorni Juric avrà a disposizione soltanto i portieri Rossi e Sportiello e otto giocatori di movimento ovvero Ahanor, Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Maldini, Musah e Zappacosta. L’allenatore croato spera di recuperare nei prossimi giorni progressivamente Scalvini, Zalewski e Kossounou. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta riprende ad allenarsi senza dieci nazionali: Juric ha il gruppo dimezzato