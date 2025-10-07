L’associazione Italia Israele di Bergamo ricorda il 7 ottobre | Da allora troppe vittime innocenti
LA MEMORIA. Da porta San Giacomo l’appello per la pace: «Il dolore di tanti deve diventare un impegno rinnovato per costruire ponti». Carnevali: «Condanna delle violenze è dovere civile e morale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: associazione - italia
Mercedes-Benz Italia e associazione Le Soste, una partnership stellata
Associazione a delinquere, estorsione e ricettazione all'estero e in Italia: condannato a sette anni
"Una milonga per Gaza" iniziativa promossa dall'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) con Emergency per dire stop alla guerra.
Associazione EMDR Italia - facebook.com Vai su Facebook
Ho parlato con Francesco Scoppola, Presidente dell’associazione degli scout cattolici: 110 pacifisti cristiani erano sul treno che in Ucraina ha attraversato una zona in cui i russi hanno lanciato missili e razzi. Adesso sono entrati tutti in Polonia, stanno bene, so - X Vai su X
Flotilla intercettata da Israele, nuova ondata di manifestazioni in tutta Italia: i cortei città per città. Orario e percorso - Dopo l’intercettazione in mare della nuova spedizione della Freedom Flotilla Coalition, si prepara una giornata di mobilitazione nazionale. msn.com scrive
L’associazione Italia Israele di Bergamo ricorda il 7 ottobre: «Da allora troppe vittime innocenti» - Da porta San Giacomo l’appello per la pace: «Il dolore di tanti deve diventare un impegno rinnovato per costruire ponti». Si legge su ecodibergamo.it