L’associazione Italia Israele di Bergamo ricorda il 7 ottobre | Da allora troppe vittime innocenti

Ecodibergamo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA MEMORIA. Da porta San Giacomo l’appello per la pace: «Il dolore di tanti deve diventare un impegno rinnovato per costruire ponti». Carnevali: «Condanna delle violenze è dovere civile e morale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’associazione Italia Israele di Bergamo ricorda il 7 ottobre: «Da allora troppe vittime innocenti»

