Arrivano importanti novità dedicate da parte dell’assicurazione. Può cambiare tutto in particolare per chi guida le due ruote. Negli ultimi anni abbiamo assistito a tante novità per quel che riguarda i trasporti, ci sono stati tanti cambiamenti anche con l’avvento del nuovo Ministro dei trasporti e tante novità hanno fatto molto discutere. Nelle ultime ore. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - L’assicurazione non paga più: italiani nel panico, l’ultima novità