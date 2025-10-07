L' assessore Toppetti sui nuovi nidi | Pd a corto di argomenti | apriranno porta sempre aperta per le mamme
L’attenzione sui nuovi asili nido è massima e se i due completati, quelli di via della Fornace Bizzarri e quello di via Santina Campana non sono ancora stati aperti è perché ci sono aspetti che non dipendono dal Comune che, nel frattempo, ha avuto la conferma della messa al bando di 150milioni di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: assessore - toppetti
Video con alunni e insegnanti, l'assessore Toppetti: "Accuse del Pd infondate, è un resoconto personale dell'attività"
Rette delle mense scolastiche non pagate e diffide, l'assessore Toppetti apre le porte ai genitori
Il Comitato genitori mensa all'assessore Toppetti: "Non siamo quattro genitori, rappresentiamo centinaia di famiglie"
Al via a Pescara il ciclo di conferenze “Educhiamo le coscienze”, promosso dall’assessore Valeria Toppetti. Il primo incontro, in occasione del World Smile Day, ha coinvolto scuole, artisti e associazioni per riflettere sul valore del sorriso come gesto di benesse Vai su Facebook
Gli assessori Toppetti e Seccia al Pd: "Sul calo iscrizioni alle mense critiche infondate, stanziati oltre 2,2 milioni" https://ift.tt/wh1PQ5R https://ift.tt/5oxq2Ps - X Vai su X
A settembre aprono tre nuovi asili nido: «Ma a capienza ridotta: mancano fondi» - I primi due asili nido che verranno inaugurati lunedì 1° settembre sono «Il Ciliegio» in via Pietro Isabello a Boccaleone e «I Coriandoli» in via Mozart alla Malpensata mentre «Il Bruco Verde» in via ... Da ecodibergamo.it
Due nuovi nidi per Bergamo: la prima campanella con la sindaca Carnevali - Foto - «L’edificio degli anni Sessanta mostrava impianti obsoleti e finiture inefficaci dal punto di vista energetico. Segnala ecodibergamo.it