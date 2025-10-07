L' assegno unico per i figli a carico ha nuovi importi | gli aumenti in arrivo
Le cifre cresceranno, seppur di pochi euro. A partire dal 2026, come peraltro già accaduto negli ultimi anni, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico sarà rivalutato, e quindi leggermente aumentato, per effetto dell'inflazione. Vediamo nel dettaglio quali saranno i nuovi. 🔗 Leggi su Today.it
Assegno Unico Universale: Cosa Cambia a Luglio 2025 e Quali Novità per le Famiglie?
Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps
Assegno unico luglio 2025, calendario pagamenti Inps fino a dicembre
Assegno Unico 2026, aumenti in arrivo da gennaio: come cambia la soglia Isee - Da gennaio 2026 l’Assegno Unico cresce con la rivalutazione ISEE: importi più alti e nuove soglie per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie ... Come scrive quifinanza.it
Assegno unico, arriva l’aumento. Ecco i nuovi importi in anteprima - Anche a gennaio 2026, come già accaduto negli ultimi anni, l’importo dell’Assegno unico per figli a carico sarà rivalutato, e quindi aumentato, per effetto dell’inflazione. Segnala money.it