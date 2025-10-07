L' Asp di Palermo celebra la Giornata mondiale della salute mentale | un villaggio dedicato ad ascolto e inclusione

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La salute mentale è un diritto umano universale”: è il messaggio al centro della Giornata mondiale della salute mentale che l’Asp di Palermo celebrerà venerdì 10 ottobre in piazza Castelnuovo, con una giornata di informazione, ascolto e partecipazione aperta a tutta la cittadinanza.Dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

