L' Asp di Palermo celebra la Giornata mondiale della salute mentale | un villaggio dedicato ad ascolto e inclusione

“La salute mentale è un diritto umano universale”: è il messaggio al centro della Giornata mondiale della salute mentale che l’Asp di Palermo celebrerà venerdì 10 ottobre in piazza Castelnuovo, con una giornata di informazione, ascolto e partecipazione aperta a tutta la cittadinanza.Dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un villaggio in centro a Palermo per la salute mentale: stand, incontri e info sui servizi - "La salute mentale è un diritto universale", un messaggio potente quello al centro della Giornata Mondiale dedicata al tema che l’ASP di Palermo celebra il 10 ottobre ... Come scrive balarm.it

