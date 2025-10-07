L' artista palermitana Serena Contino alla biennale Milano ArtExpo

Palermotoday.it | 7 ott 2025

L’artista palermitana Serena Contino parteciperà alla prestigiosa Biennale Milano ArtExpo, un evento internazionale di grande rilievo dedicato al mondo dell’arte contemporanea. La Biennale, ideata e diretta dal curatore d'arte reporter Salvo Nugnes, si terrà nel cuore della città di Milano e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

