L' artista palermitana Serena Contino alla biennale Milano ArtExpo
L’artista palermitana Serena Contino parteciperà alla prestigiosa Biennale Milano ArtExpo, un evento internazionale di grande rilievo dedicato al mondo dell’arte contemporanea. La Biennale, ideata e diretta dal curatore d'arte reporter Salvo Nugnes, si terrà nel cuore della città di Milano e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
