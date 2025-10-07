L’Arsenal spenderà mezzo miliardo per aumentare la capienza dello stadio Telegraph

Vent’anni (appena) dopo il trasferimento da Highbury, l’Arsenal prepara l’espansione dell’Emirates Stadium. A dimostrazione che diecimila posti in più o in meno fanno finanziariamente tutta la differenza del mondo, il club vuole portare la capienza oltre i 70.000 posti, rispetto agli attuali 60.700, con un investimento stimato attorno ai 500 milioni di sterline. I lavori, se confermati, costringeranno i Gunners a spostare temporaneamente le partite interne, con Wembley prima opzione. Lo scrive in esclusiva il Telegraph. Il progetto, ancora in fase preliminare, prevede la riconfigurazione interna delle tribune e l’aggiunta di nuovi posti premium e standard. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

