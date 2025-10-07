L’arrivo di Sarah Mullally a capo della Chiesa anglicana chiama in causa direttamente il Papa
La Chiesa d’Inghilterra bussa alle porte del pontificato di Leone XIV. Per la prima volta nella storia è stata scelta come arcivescovo di Canterbury e Primate anglicana una donna. E’ Sarah Elizabeth Mullally, 63 anni, con alle spalle una carriera professionale nel sistema sanitario inglese dove ha ricoperto ruoli apicali fino a diventare direttore non esecutivo del Consiglio inglese di infermeria, ostetricia e assistenza sanitaria domestica. Tra il 2005 e il 2015 Mullally è stata anche “governatore” dell’università London South Bank. Tra le Chiese, nate in Europa occidentale durante il periodo della Riforma, quella anglicana è la più vicina alla cattolica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Una donna per la prima volta a capo della Chiesa, chi è Sarah Mullally, arcivescova di Canterbury - Chi è Sarah Mullally, nuovo arcivescovo di Canterbury, la prima donna nella storia a essere a capo della Chiesa anglicana ... Si legge su dilei.it
Chi è Sarah Mullally, la prima donna a diventare capo della Chiesa anglicana - Ex infermiera, 63 anni, già vescova di Londra dal 2018, la prima donna arcivescova di Canterbury dovrà affrontare le conseguenze dello scandalo degli abusi su minori che ha portato alle dimissioni del ... Riporta vanityfair.it