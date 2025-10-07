La Chiesa d’Inghilterra bussa alle porte del pontificato di Leone XIV. Per la prima volta nella storia è stata scelta come arcivescovo di Canterbury e Primate anglicana una donna. E’ Sarah Elizabeth Mullally, 63 anni, con alle spalle una carriera professionale nel sistema sanitario inglese dove ha ricoperto ruoli apicali fino a diventare direttore non esecutivo del Consiglio inglese di infermeria, ostetricia e assistenza sanitaria domestica. Tra il 2005 e il 2015 Mullally è stata anche “governatore” dell’università London South Bank. Tra le Chiese, nate in Europa occidentale durante il periodo della Riforma, quella anglicana è la più vicina alla cattolica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’arrivo di Sarah Mullally a capo della Chiesa anglicana chiama in causa direttamente il Papa