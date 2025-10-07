L' arrivo dei manifestanti Pro Pal in piazza del Nettuno a Bologna il video

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono un centinaio gli attivisti che nonostante il divieto stanno arrivando in centro per l'iniziativa 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l arrivo dei manifestanti pro pal in piazza del nettuno a bologna il video

© Ilrestodelcarlino.it - L'arrivo dei manifestanti Pro Pal in piazza del Nettuno a Bologna, il video

In questa notizia si parla di: arrivo - manifestanti

Grecia, proteste contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana a Creta, i manifestanti durante lo sbarco: "Palestina libera" - VIDEO

Madrid, la Vuelta si ferma a 56 km dall’arrivo dell’ultima tappa: i manifestanti abbattono le transenne intonando slogan contro Israele – Il video

Pro Palestina, manifestanti all’aeroporto di Napoli contro l’arrivo di militari israeliani

arrivo manifestanti pro palManifestazione pro Pal, il corteo arriva in Prato della Valle: «Siamo 50mila persone» VIDEO - Questo è il grido dei manifestanti pro Pal a conclusione della giornata di manifestazione. Come scrive ilgazzettino.it

arrivo manifestanti pro palFlotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivo Manifestanti Pro Pal