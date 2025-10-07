L' arrivo dei manifestanti Pro Pal in piazza del Nettuno a Bologna il video
Sono un centinaio gli attivisti che nonostante il divieto stanno arrivando in centro per l'iniziativa 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Grecia, proteste contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana a Creta, i manifestanti durante lo sbarco: "Palestina libera" - VIDEO
Madrid, la Vuelta si ferma a 56 km dall’arrivo dell’ultima tappa: i manifestanti abbattono le transenne intonando slogan contro Israele – Il video
Pro Palestina, manifestanti all’aeroporto di Napoli contro l’arrivo di militari israeliani
L'aeroporto della Capitale accusa già 78 cancellazioni in partenza e 55 in arrivo. Gravi disagi a Napoli (dove i manifestanti puntano sul porto), Venezia, Termoli anche nella circolazione delle auto. Difficoltà per bus, tram e metro: molte corse saltate
VIDEO | "Palestina Libera", l'arrivo dei manifestanti in piazza Bra https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/10/03/video-palestina-libera-larrivo-dei-manifestanti-in-piazza-bra…
Manifestazione pro Pal, il corteo arriva in Prato della Valle: «Siamo 50mila persone» VIDEO - Questo è il grido dei manifestanti pro Pal a conclusione della giornata di manifestazione. Come scrive ilgazzettino.it
Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). Segnala ilmattino.it